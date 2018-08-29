«نيابة دبي»تستعرض قصص نجاح المرأة الإماراتية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

احتفل المجلس النسائي بالنيابة العامة في دبي، بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة على نهج زايد» بحضور موزة القبيسي أخصائي اجتماعي في وزارة الداخلية، وأقيم الحفل في متحف الاتحاد بهدف التعرف إلى تجارب المرأة الإماراتية وقصص نجاحهن وتاريخ ونشأة الدولة ونهضة المرأة في ظل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وخلال الحفل ألقت موزة القبيسي محاضرة بعنوان «حين تكون تاء التأنيث سر نجاح الإمارات» إلى جانب إقامة مسابقات وسحوبات لموظفات الدائرة، واختتم الحفل بأخذ الموظفات في جولة حول المتحف للتعرف إلى نشأة دولة الإمارات ودور المرأة في مسيرة العطاء والتنمية بالدولة.

وبهذه المناسبة قال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، إن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات في مسيرة التنمية والتطوير أثبتت جدارتها في مختلف المراتب والميادين، فجسدت من خلالها الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالمشاركة في مسيرة النهضة والتنمية بجانب أخيها الرجل، فاستحوذت بكفاءة على أصعب الأدوار وحصلت على مختلف المؤهلات التي تجعل منها مفخرة للوطن ولاسم دولة الإمارات. فمستقبل الإمارات لا يسمو إلا ببصمات ابنة زايد وعطائها الذي يقود الوطن نحو الريادة واستشراف المستقبل والتنافسية العالمية في كافة المجالات.