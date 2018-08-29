«الصحة» تشيد بجهود الإماراتية في دفع مسيرة التنمية

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ديوانها بدبي احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، تحت شعار «المرأة على نهج زايد»، وحضر الاحتفال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى عدد من المديرين وموظفي الإدارات في الوزارة.

وبهذه المناسبة قدم معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، التبريكات والتهاني للمرأة الإماراتية التي عملت بكل إخلاص وجهد لدفع مسيرة التنمية بالبلاد، وأصبحت شريكاً مؤثراً في مسيرة البناء المستدام لمؤسسات الدولة. وقال: «يمثل احتفال الدولة بيوم المرأة الإماراتية في كل عام مناسبة سنوية متجددة ترسخ المكانة المتميزة للدولة، كونها نموذجاً رائداً في مجال تمكين المرأة».

وقدم العويس التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، نظراً لكونها رائدة العمل النسائي، حيث أسهمت مبادراتها في تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الوطني في البلاد.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حرص الوزارة على تشجيع وتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها القيادي داخل الوزارة وبكل الإدارات والمناطق الطبية.

ونظمت الوزارة فعالية في ديوان الوزارة بأبوظبي بحضور لمياء السبوسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، العديد من الأنشطة والفعاليات، بالتعاون مع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي.