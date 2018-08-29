«دبي القضائي» يحصل على شهادة إدارة استمرارية الأعمال

المصدر: دبي - البيان

تسلّم معهد دبي القضائي شهادة «الأيزو 22301» لنظام إدارة استمرارية الأعمال من المعهد البريطاني للمعايير «BSI». جاء ذلك خلال استقبال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي وفداً من السفارة البريطانية في دبي، برئاسة سارة تايلور، نائب مدير هيئة التجارة والاستثمار في السفارة.

وكان معهد دبي القضائي قد بادر بتنفيذ توجيهات الحكومة لتحقيق أعلى مقاييس الأداء المتميز عالمياً، وتطوير الأداء والقدرات وفق أعلى المعايير العالمية، وتوّج ذلك السعي بحصوله على شهادة إدارة استمرارية الأعمال 2012: 22301.

وقال القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: «نفخر بحصولنا على هذه الشهادة، التي تأتي لتكمل سلسلة الجودة والتميّز التي يسعى المعهد لتحقيقها، التي افتتحت بحصوله على شهادة الجودة 2015: 9001».