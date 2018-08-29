«الأعلى للأمومة والطفولة»: الاحتفاء بالإماراتية تثمين لدورها

المصدر: أبوظبي - البيان

وصفت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية بأنه تعبير صادق عما وصلت إليه المرأة من تقدم وما حققته من إنجازات على صعيد العلم والعمل في مختلف قطاعاته الحكومية والخاصة أهلتها لأن ترتقي مناصب رفيعة في الدولة.

وقالت في كلمة لها في احتفال أقيم بمقر المجلس التقت فيه مجموعة من الأمهات والأطفال للتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة: «إن المرأة الإماراتية كعاملة وأم لم تقصر في عملها، فهي من جانب تقوم بتقديم خبرتها في مجال العمل المهني والإداري وكذلك تقوم بتربية أطفالها وبناء أسرتها وإحاطتها بكل ما يلزمها من حنان ودعم تربوي ما يؤهلهم لان يكونوا قادة المستقبل في الدولة».

وفي الاحتفال التقت أمهات وأطفال عبروا جميعهم عن فرحتهم وسرورهم بهذا اليوم الذي تحتفل فيه الدولة بإنجازات المرأة والأم الإماراتية، كما عبروا عن اعتزازهم بأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة التي أفسحت المجال للمرأة.

وقالت احدى الأمهات: «إنني أتوجه بالشكر والامتنان لسمو أم الإمارات التي أزالت كلمة مستحيل من قاموسنا في حين قالت أم أخرى: أشكر سمو أم الإمارات على أن أعطت الإلهام للأم الإماراتية لتسير كما أرادت لها أن تكون أماً مثالية.