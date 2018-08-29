بعثات الدولة في الخارج تختتم مشاريع توزيع الأضاحي

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت بعثات الدولة في الخارج مشاريع توزيع الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وضمن برامجها الموسمية السنوية التي درجت سفارة الدولة بأديس أبابا على تنفيذها خلال عيد الأضحى أكملت السفارة توزيع 800 أضحية وأكثر من 1500 كسوة عيد وذلك بمساهمات من المؤسسات الخيرية والإنسانية الإماراتية.

ونفذت سفارة الدولة في الخرطوم مشروع الأضاحي في السودان المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الفجيرة الخيرية في إطار «عام زايد»، واستفاد من المشروع الذي تم توزيعه ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك أكثر من 9 آلاف و200 شخص في المناطق النائية بولاية الخرطوم وهي منطقة الفتح بأمدرمان ومنطقة دار السلام بالخرطوم. وأعربت الأسر المستفيدة عن جزيل شكرها للدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات من خلال مؤسساتها الخيرية، وأبدوا امتنانهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية الحانية التي تأتي استمراراً لنهج الإمارات في الوقوف مع الشعوب الشقيقة.

واختتمت ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية بسفارة الدولة في بيروت المشروع الإماراتي لتوزيع الأضاحي وكسوة العيد.

وبلغ عدد المستفيدين من هدية العيد والتي شملت ملابس 4000 طفل من عمر عام حتى 16 عاماً. كما أشرفت ضمن مشروع الأضاحي على توزيع اللحوم على 15540 مستفيداً طوال أيام عيد الأضحى المبارك.