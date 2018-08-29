برنامج ترفيهي اجتماعي لإسعاد الموظفات في بلدية عجمان

المصدر: عجمان - البيان

احتفت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بيوم المرأة الإماراتية الذي يقام تحت شعار «المرأة على نهج زايد»، واشتمل على برنامج ترفيهي اجتماعي حافل يهدف لإسعاد الموظفات بالدائرة بالمناسبة وسط أجواء احتفالية وطنية خاصة، حيث تم خلاله تنظيم مسابقات ثقافية وفقرات ترفيهية للموظفات.

وأقيم الحفل تحت رعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وبحضور عبد الرحمن محمد النعيمي المدير العام في الدائرة، وتضمن البرنامج العديد من الفقرات والمسابقات الثقافية. وأكد عبد الرحمن النعيمي أن الاحتفال يعكس اهتمام الدائرة بالمرأة الموظفة من المواطنات المبدعات والمتميزات وهو يترجم لرؤى القيادة في وطننا الغالي وحرصها على دعم المرأة إيماناً منها بدورها في تطوير المسيرة الوطنية التنموية.