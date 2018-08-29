«نسائية دبي» تنظم العرس الجماعي التاسع سبتمبر المقبل

المصدر: Ⅶ دبي - مرفت عبد الحميد

كشفت عفراء الحاي، مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب في جمعية النهضة النسائية بدبي، لـ «البيان» عن انتهاء المركز من الاستعدادات النهائية لتنظيم العرس الجماعي التاسع منتصف سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن العرس الجماعي العاشر الذي يعتزم تنظيمه بداية العام القادم سيحمل مفاجآت سيتم الإعلان عنها لاحقاً. وأكدت الحاي أن العرس الذي سيضم 20 من العرسان، شهد إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين المقبلين على الزواج، ما يدل على زيادة الوعي لديهم بأهمية ترشيد حفلات الزفاف التي تثقل كاهل العرسان وأسرهم، وهو الأمر الذي تهدف إليه الجمعية من خلال شعارها «أسرة سعيدة بلا ديون».

وأضافت: تأتي هذه الجهود تخفيفاً لتكاليف الزواج عن كاهل موظفي وموظفات الجهات المشاركة، وتشجيع المواطنين على الزواج، مع العمل على زيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة وتحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع المحلي، وإحياء عادات وتقاليد الدولة.

وأفادت بأن المركز سيبدأ عقد لقاءات مع العرسان خلال الأسبوع المقبل، يليه في الأسبوع التالي زيارات لعائلاتهم في مقر سكنهم من أجل الاطلاع على احتياجاتهم.