الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون طقس الغد حارا ومغبرا نهاراً وغائما جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بوجه عام من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س.

اما الخليج العربي فمتوسط الموج و سيحدث المد الأول عند الساعة 15:24 الساعة 02:47 والجزر الأول عند الساعة 08:53 والجزر الثاني عند الساعة 20:44

وفي بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:27 الثاني عند الساعة 23:50، والجزر الأول عند الساعة 17:45 والجزر الثاني عند الساعة 05:38.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 44 31 75 20

دبي 44 32 65 15

الشارقة 44 31 80 20

عجمان 44 31 75 20

أم القيوين 43 31 75 25

رأس الخيمة 42 31 70 20

الفجيرة 35 29 90 60

العين 45 32 40 15

ليوا 46 29 90 10

الرويس 43 30 80 40

السلع 41 29 80 35

دلما 39 32 75 55

طنب الكبرى 39 32 70 50

طنب الصغرى 39 32 70 50

أبوموسى 39 32 70 50