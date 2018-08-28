محمد المبارك: يوم أصبح احتفالاً وطنياً

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ البيان

في تصريحه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: نهنئ المرأة الإماراتية في يومها الذي أصبح يوماً وطنياً للاحتفاء بإنجازاتها في مختلف المجالات، فطالما كانت المرأة شريكاً في التنمية منذ وقت مبكر من تأسيس الدولة، وذلك بفضل الرؤية السديدة التي تمتع بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الاتحاد، الذي كان حريصاً على دفعها للتعلم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، وها نحن نحتفل هذا العام بنهجه الذي أسهم في الارتقاء بمكانة المرأة، ما انعكس على المجتمع كله، فاتخذت دولة الإمارات موقعاً ريادياً في ما يتعلق بالتشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق المرأة وتضمن مشاركتها في التنمية والوصول إلى المواقع القيادية والمشاركة في اتخاذ القرار.

وأضاف المبارك: في هذه المناسبة العزيزة علينا، نثمّن جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعم سموها مسيرة المرأة الإماراتية وعملها على تعزيز عملية تمكينها والرفع من مكانتها، حتى أصبحنا نفخر بإنجازاتها في مختلف الميادين، ونراها شريكاً أساسياً في بناء المستقبل.