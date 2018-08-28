محمد الشرقي: القيادة الرشيدة وفّرت مقومات النجاح للمرأة

المصدر: Ⅶ الفجيرة - وام

أشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، بالإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في المجالات كافة بفضل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة، التي وفرت لها كل مقومات النجاح والتقدم والمشاركة الفعالة في نهضة الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان الأميري، عدداً من القيادات النسائية العاملة في القيادة العامة لشرطة الفجيرة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، على حضور المرأة الإماراتية القوي وعطائها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل، بما في ذلك مشاركتها في صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والأمن.وشكرت القيادات النسائية الشرطية سمو ولي عهد الفجيرة على الدعم الدائم والمستمر للمرأة الإماراتية، وعاهدن سموه على المضي ببذل المزيد من الجهود من أجل رفعة ورقي دولة الإمارات العربية المتحدة. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.