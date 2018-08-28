مريضة زراعة الرئة المزدوجة في «كليفلاند كلينك» تتنفس طبيعياً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد الأطباء في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» أن الحالة الصحية للمريضة التي خضعت لأول زراعة مزدوجة للرئتين في الإمارات تحسنت بشكل كبير خلال الأسابيع الـ6 التي أعقبت الجراحة المعقدة، وأن المريضة أصبحت قادرة على المشي والتنفس بشكل طبيعي بعد أن كانت أسيرة الكرسي المتحرك والأنابيب التي توصلها بأسطوانات الأكسجين.

وكانت رحيمة يونس، وهي أم لـ6 أطفال تبلغ من العمر 45 عاماً وتعيش في أبوظبي منذ 32 عاماً خضعت لعملية الزراعة في 10 يونيو الماضي بعد معاناتها على مدى السنوات الـ10 الماضية من تليف رئوي حاد مجهول السبب، والتليف الرئوي الحاد هو مرض تدرجي لا يتوافر له علاج يسبب الكثير من التندب في الرئتين، وعادة ما يعيش المصابون به لفترة قصيرة بعد تشخيص المرض .

وقال فادي حامد أخصائي طب الرئة والرعاية الحرجة رئيس وحدة الرعاية المركزة في المستشفى: «إن حالة رحيمة تتحسن بشكل كبير منذ أن خضعت لجراحة الزراعة التي أجراها الدكتور رضا سويلاماس». وأعربت المريضة عن بالغ سعادتها بالنتائج المثمرة لهذه الجراحة وقالت: «لا أستطيع أن أصف شعوري وأنا أرى نفسي قادرة على التنفس من دون أسطوانات الأكسجين أول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف».