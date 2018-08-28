فاطمة المعمري: محظوظات بدعم القيادة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان الرياضي

تقدمت فاطمة المعمري عضو مجلس إدارة نادي الإمارات، بخالص الشكر إلى القيادة الرشيدة لدعمها المتواصل للمرأة الإماراتية في مختلف المجالات، ومنها الرياضية، مشددة على أن «بنت الإمارات» محظوظة بدعم القيادة الحريصة على تمكينها في شتى الميادين، حيث أولى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اهتماما كبيرا بتعليم المرأة ، كما أن «بنت الإمارات» محظوظة بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

ولفتت المعمري إلى أن المرأة الإماراتية لا تغيب عن الميدان الرياضي، بمشاركتها في البطولات المحلية والخارجية، وحصدت الإنجازات وتبوأت المناصب المرموقة داخليا وخارجيا، بفضل دعم القيادة الرشيدة.