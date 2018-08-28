جواهر بنت عبدالله القاسمي: تمكين المرأة في الإمارات تجربة متكاملة

المصدر: الشارقة ــ البيان

تقول الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مديرة مؤسسة (فن) ومهرجان الشارقة السينمائي للطفل: «تتميز تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تمكين المرأة بالتكامل والشمول، ووضوح الرؤية والأهداف، فضلاً عن الاستدامة، وهو ما نجده ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021، الهادفة إلى تمكين وبناء قدرات النساء، وتذليل العقبات أمام مشاركتهن في المجالات كافة، بوصفهن عنصراً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة».

وتضيف: «تستند هذه التجربة إلى إرث تاريخي حافل بالإنجازات، أرسى دعائمه قبل أربعة عقود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث لا تزال دولة الإمارات منذ ذلك التاريخ، وحتى الآن تبهر العالم بالإنجازات التي تحققها على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مكانتها».