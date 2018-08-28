راشد بن حميد:الإماراتية تسطر صفحة مشرقة في سجل النجاح

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن المرأة الإماراتية تسطر صفحة مشرقة في سجل النجاح وتدون سجلات النجاحات المتتالية بإبداعها الذي لا يعرف حداً وبعزيمتها الدائمة وإرادتها العالية فهي شريكة الحياة ومحور التغيير وصانعة المجد.

وأوضح أن المرأة في دولتنا الغالية محل الثقة من الجميع فهي ابنة زايد المؤسس الذي غرس فيها كيف تكون عنواناً للتحدي والإصرار وشعلة للنجاح والازدهار ومنارة للتميز، فكانت هي على قدر الأمانة وأثبتت للجميع أن زايد حمل الأمانة لنساء قادرات على إحداث الفارق فبصمتها موجودة بقوة في كافة المحافل.

وأضاف: «إننا نحتفل اليوم بالمرأة الإماراتية التي توجد لنا في كل يوم الفرح والسعادة فهي من تسعى جاهدة لتنير حياة الغير فهي الأم الحانية والأخت المساندة والمرأة العاملة المبدعة والمتفوقة في شتى المجالات».

وأعرب عن فخره بكل إماراتية ربة بيت أو عاملة تعرف جيداً كيف تحيك خيوط السعادة وتنجز مهامها وتجني ثمرة عملها عندما ترى الفرحة على وجوه الغير، داعياً الله أن يحفظ المرأة الإماراتية لتبقى شمعة لا تنطفئ وحافزاً للنجاح وعنواناً للبناء وشريكة للنجاح والتميز.