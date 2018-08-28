موظفون من وزارة الاقتصاد يساهمون بحفر 4 آبار مياه عذبة في ثلاث دول

المصدر: Ⅶأبوظبي- البيان

نظمت مجموعة من موظفي وزارة الاقتصاد، حملة خيرية في إطار المسؤولية المجتمعية لعام الخير، تمثلت بتنفيذ مشاريع لحفر 4 آبار مياه عذبة في عدة دول هي قرغيزستان وألبانيا والهند.

وبلغت نسبة الإنجاز في المشاريع الأربعة التي تم تنفيذها بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي 100%، حيث تم افتتاحها وإتاحة خدماتها لفائدة السكان المحليين، وشملت بئراً في مقاطعة كاليكوت بولاية كيرالا الهندية، وبئراً أخرى في مقاطعة بالكاد بولاية كيرالا بالهند أيضاً، وبئراً ثالثة في منطقة بوبش بمقاطعة فوش كرويا بألبانيا، وبئراً رابعة في قرغيزستان.

مسؤولية

وكانت الحملة قد أطلقت وبدأ العمل في المشاريع العام الماضي؛ إثر إعلان عام 2017 ليكون «عام الخير» في دولة الإمارات، حيث تعكس الحملة حرص موظفي الوزارة على المساهمة بفاعلية في ترسيخ ممارسات العمل الخيري والمسؤولية المجتمعية التي تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لعام الخير.

مبادرة

وقال عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن تنفيذ هذه المبادرة الخيرية يعكس قدراً عالياً من تبني مفهوم المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري لدى موظفي وزارة الاقتصاد والوعي بأهميته في تحقيق التنمية اجتماعياً واقتصادياً.

عام الخير

وأكد أن تسهيل وصول السكان المحليين في الدول المذكورة إلى مصادر المياه العذبة عبر حفر هذه الآبار يمثل ترجمة عملية للأسس التي قام عليها عام الخير ومن ثم عام زايد، ويؤكد الوعي بأهداف التنمية المستدامة لدى أبناء الإمارات، ولاسيما أن المبادرة ذات طابع عالمي وليست محصورة في الإطار المحلي، الأمر الذي يؤكد استمرار نهج زايد الخير في نشر آبار المياه العذبة التي ما زالت قائمة اليوم في عدد كبير من الدول، ويستفيد منها عشرات الآلاف من السكان المحتاجين حول العالم.