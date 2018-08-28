نهيان بن مبارك:تميز الإماراتية ثمرة غرس زايد ورعاية أم الإمارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، على تميز المرأة الإماراتية في مختلف المجالات والقطاعات، وأصبح حضورها مشهوداً على الصعيد العالمي، وذلك ثمرة غرس طيب مبارك حرص عليه الوالد مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى هذه المكانة للمرأة الإماراتية مع قواعد بنيان الاتحاد، ومن فكره ورؤيته الثاقبة نستلهم على الدوام النهج الراسخ في تمكين المرأة ودعم قدراتها وتسخير مهاراتها في خدمة الوطن وعلو مكانته.

جاء ذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس، حيث أكد معاليه على أن تميز المرأة الإماراتية وريادتها محلياً وإقليمياً وعالمياً هو نتاج غرس الوالد الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وهو أيضاً نتيجة طبيعية للاهتمام البالغ والرعاية الكريمة التي تحظى بها ابنة الإمارات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، رافعاً معاليه لسموها أسمى آيات الشكر والعرفان على دورها الكبير ودعمها اللامحدود في تمكين المرأة ليس في دولة الإمارات فحسب، بل في العالم أجمع، وفي مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى الحرص الكبير والدائم والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وما يولون سموهم من اهتمام متعاظم بتمكين المرأة الإماراتية وتطوير قدراتها وصقل مهاراتها، حتى أصبحت ابنة الإمارات شامخة بهويتها، معتزة بقيمها ومبادئها الإنسانية الفاضلة في التسامح والتآلف والتعايش والتعارف، وتحقيق الخير والسعادة للبشرية جمعاء بغض النظر عن الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو الطائفة أو الملة أو المركز الاجتماعي.