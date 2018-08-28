33.2 % نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

قال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن دولة الإمارات أولت المرأة أهمية كبيرة وجعلت تنميتها وتطورها جزءاً مهماً من استراتيجيتها للمساهمة في بناء الدولة والعمل على تقدمها وازدهارها.

وأوضح أن حكومة دبي أولت المرأة الإماراتية أهمية كبيرة وفتحت أمامها كل الأبواب وأتاحت لها كل فرص التعلم والترقي، إذ بلغ معدل مشاركة المرأة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي في دبي لعام 2017 نسبة 47.9%، ومعدل مشاركة المرأة الإماراتية من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي 24.5%، في حين بلغت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية من إجمالي الوظائف القيادية لعام 2017 نسبة 33.2% ونسبة مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف الإشرافية من إجمالي الوظائف الإشرافية لعام 2017 نسبة 31.2%.

وأضاف في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار المرأة على نهج زايد، تزامناً مع مئوية زايد، أن الشيخ زايد، رحمه الله، مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها أكد الدور المهم الذي تضطلع به المرأة في بناء المجتمع ورفعته وتقدمه.وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، أن المرأة الإماراتية حققت الكثير من الطموحات والآمال في مجالات العمل العام، لأن قيادة دولة الإمارات فتحت أمامها كل الأبواب سواء في التعليم، أم فرص العمل أم المناصب العليا، إذ تبوأت رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وتولت المناصب الوزارية في الحكومة الاتحادية بعدد 9 وزيرات، وبنسبة 27% من مجموع الوزراء وحضورها المميز في السلك الدبلوماسي وانضمامها إلى صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والأمن، وعلوم الفضاء والتكنولوجيا، والهندسة والطب.