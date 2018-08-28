«جسور المعرفة» يؤهل منتسبيه في كبرى المؤسسات بلندن

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

اختتم منتسبو برنامج جسور المعرفة، الذي أطلقته مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الدورة الثانية من البرنامج، التي عقدت مؤخراً في كبرى المؤسسات الأكاديمية والشركات المتخصصة بريادة الأعمال في العاصمة البريطانية لندن.

وهدفت المؤسسة من برنامج «جسور المعرفة» الذي انطلقت دورته الأولى 2017، إلى تأهيل القيادات الوطنية الواعدة من شباب الجامعات بالشارقة، وتنمية وصقل مهاراتهم، من خلال ابتعاثهم إلى الخارج، والتواصل مع المؤسسات العريقة لنقل وتبادل الخبرات، وتعريفهم بأفضل التجارب العالمية والاستفادة منها، في مجالات تطبيق أهداف التنمية المستدامة، والصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، والعمل المناخي، والمياه النظيفة، والنظافة الصحية، والتي تمثل حالياً غايات وطنية مهمة.

وشارك في دورة هذا العام من البرنامج 15 طالباً وطالبة من الطلبة المتميزين الذين تتراوح أعمارهم من 19-24 عاماً، والذين تم اختيارهم من جامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وكليات التقنية العليا في الشارقة، ومراكز الناشئة في الشارقة، وتم اختيارهم وفق معايير محددة راعت مؤهلاتهم، وقدراتهم القيادية، وحماسهم ومبادراتهم، ومهارات التواصل لديهم.

وتعرف المنتسبون خلال المرحلة الأولى من البرنامج، التي استمرت على مدار خمسة أيام في كلية ساندهيرست العسكرية الملكية، على السلوكيات الواجب توافرها في أعضاء الفريق، وأهمية التفاعل البناء لديهم، ما يسهم في تطوير قدرة الفريق على إحداث التأثير الإيجابي المنشود، كما ناقشوا أهمية توافر عنصري المرونة والقدرة على التكيف بين أعضاء الفريق، وذلك لدورهما البارز في مواجهة التحديات التي تواجه الفريق.

وتعرفوا على أسس القيادة في ساندهيرست، كما عرف الرئيس التنفيذي لشركة IDG، ستيفن بينيت، المشاركين بالبرنامج، على الخصائص المميزة للقادة، والمتطلبات الفريدة للقيادة، وأهم الشخصيات القيادية التي تخرجت من الكلية.

وشارك المنتسبون بجلسة تحدثت عن فاعلية الفريق المتوازن وقدرته على تحقيق النتائج المنشودة، إذ يستخدم المشاركون «منهج أدوار الفريق» للباحث البريطاني ريموند ميرديث بلبين، بهدف تطوير استراتيجيات مناسبة، وتوزيع المسؤوليات، وتنفيذ الخطط، وتقييم النتائج.