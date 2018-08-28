«كهرباء دبي» تدعم المرأة في تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تولي هيئة كهرباء ومياه دبي أهمية كبرى لتمكين المرأة، وتوفر بيئة إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية لتحقيق النجاح والتميز والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وإعداد أجيال المستقبل.

تمكين المرأة

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «يسعدني أن أهنئ كل أم وأخت وابنة بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية» الذي نحتفل به هذا العام تحت شعار «المرأة على نهج زايد»، فما حققته وتحققه المرأة الإماراتية من إنجازات يعود لنهج تمكين المرأة الذي رسخ دعائمه الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كان، طيب الله ثراه، داعماً قوياً للمرأة ومشجعاً لها على المشاركة في مختلف المجالات التنموية، ويأتي احتفالنا بهذا اليوم خلال «عام زايد» وقد حققت «بنات زايد» المزيد من النجاحات والإنجازات في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، فجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، وضمن الدول المتقدمة في حقوق المرأة وفق التقرير السنوي لمركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع لمؤسسة المرأة العربية 2017، الذي أشاد بالقيادة السياسية الإماراتية ونهجها في تمكين المرأة، وأشار إلى أن المرأة الإماراتية باتت شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة».

وأضاف: «نسير على نهج زايد، الذي آمن أن نهضة المجتمع تتحقق بتمكين المرأة وتفعيل مشاركتها وتوفير المقومات التي تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه، وتؤدي الهيئة دوراً محورياً في تمكين المرأة وتفعيل دورها وتعزيز قدراتها، من خلال بيئة إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، وتمنحها الثقة الكاملة لتسخير إمكاناتها العلمية والعملية، لتسهم بدورها في تمكين المجتمع ككل عبر المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وبناء الوطن وإعداد أجيال المستقبل».

مكانة

قالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، ورئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «إن تخصيص يوم للمرأة الإماراتية، دليل على المكانة المتقدمة التي توليها قيادتنا الرشيدة للمرأة ومسيرة تمكينها التي بدأها المغفور له بإذن الله، الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اهتم بنهضة المرأة وتقدمها، وحقها في المشاركة الكاملة في بناء الوطن، وبوصفها رفيق درب الوالد المؤسس، بذلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، جهوداً كبيرة للنهوض بالمرأة في الميادين كافة وتمكين المرأة الإماراتية محلياً وعالمياً.