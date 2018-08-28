نسرين بن درويش: نماذج مشرّفة في المجالات كافة

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

أكدت نسرين علي بن درويش عضو الاتحاد العربي للدراجات سابقاً، أن المرأة الإماراتية تستحق التكريم لدورها الكبير في نهضة الدولة، وثمّنت الدور الكبير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والتي تمثل النموذج الأول في العطاء والقدوة للجميع وقالت: «بنت الإمارات» تعيش عصرها الذهبي في ظل قيادة تؤمن بقدراتها ومجتمع يشجع إبداعاتها وإنجازاتها، ويوجد بين نساء الإمارات نماذج مشرفة في كل المجالات التربوية والتعليمية والسياسية والرياضية والاقتصادية، بفضل الاهتمام الكبير والدعم بلا حدود من القيادة الرشيدة، وخاصة في برامج تمكين المرأة إيماناً بدور المرأة في صناعة الحضارة.

وأشارت نسرين علي بن درويش إلى الدور الريادي للمرأة الإماراتية ، وجهودها المستمرة في التطوير بكافة المجالات.