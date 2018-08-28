سلطان بن أحمد القاسمي: المرأة الإماراتية شريك في عملية النهضة

المصدر: الشارقة ــ البيان

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أهمية الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في ظل دعم قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ما ساهم في تعزيز خطى الدولة نحو تقدمها وتحقيق نهضتها التي انعكست على مكانتها في الساحتين العربية والعالمية.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إن المرأة الإماراتية شكلت نموذج فخر للعديد من نساء العالم لما أثبتته من القدرة على القيادة وجدية في العمل والإنجاز المتميز في مختلف المجالات، ما جعلها تتبوأ أرقى المناصب وأعلاها في كافة المجالات، كما أنها أصبحت شريكاً أساسياً في عملية النهضة والتنمية المستدامة لدولة الإمارات.

وأضاف: إنه يوم مهم نحتفل فيه كل عام بكل ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات.