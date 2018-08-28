محمد البادي:إنجازات تستند لرؤية المؤسسين

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

أشاد المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا بما حققته المرأة الإماراتية التي سبقت دولاً كثيرة في العالم، بمنح المرأة مكانتها، وهي المكانة التي تتأسس تحت شعار المساواة والكفاءة، إضافة إلى وجود البنية التشريعية، التي تحمي حقوق المرأة، وحصولها على حقوقها في كافة المواقع والمناصب والمشاركة بصنع القرار ومن بينها منظومة العدل والقضاء بدعم من القيادة الرشيدة، التي تستمد عزمها من رؤية الآباء المؤسسين، الذين أدركوا مبكراً، أن نهضة أي أمة وشعب، لا تكون إلا بمنح المرأة حقوقها وتأهيلها وتمكينها.