طحنون بن محمد: المواطنون أولوية قيادتنا

المصدر: العين - وام

استقبل سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين - بقصر سموه في غريبة بمدينة العين - عدداً من المواطنين الذين توافدوا للسلام على سموه.

وتبادل سموه خلال لقائه بالمواطنين الأحاديث حول أحوالهم واحتياجاتهم.

وأكد سموه - خلال اللقاء - أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يولون عناية خاصة بقضايا واحتياجات أبناء الوطن، وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تسخير جميع الإمكانات لخدمتهم إيماناً منهم بأهمية توفير الحياة الكريمة لهم باعتبارهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن.

حضر الاستقبال.. الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير عام شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، والشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان.