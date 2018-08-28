5 ملايين مستخدم للمواصلات العامة بدبي في العيد

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي عدد ركاب وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة التابعة للهيئة في دبي خلال عطلة العيد بلغ 4 ملايين و852 ألفاً و957 راكباً.

كما أكدت الهيئة أن عدد ركاب المترو وصل إلى مليون و825 ألفاً و235 راكباً حيث نقل الخط الأحمر مليوناً و221 ألفاً و459 راكباً، ونقل الخط الأخضر 603 آلاف و776 راكباً، بينما بلغ عدد ركاب الترام 74 ألفاً و856 راكباً، وعدد ركاب الحافلات العامة مليون و386 ألفاً و806 ركاب، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 264 ألفاً و925 راكباً.

أما مركبات الأجرة، التي تعمل تحت مظلة الهيئة، فقد نقلت وحدها خلال العطلة المذكورة مليوناً و301 ألف و135 راكباً.

الجدير بالذكر أن الهيئة كانت قد أعدت خطة مرورية شاملة لإدارة حركة المركبات والمواصلات العامة في عطلة عيد الأضحى.