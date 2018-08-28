سحر العوبد: حفل لتكريم القيادات النسائية

المصدر: Ⅶدبي - البيان الرياضي

هنأت سحر العوبد عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، المرأة الإماراتية، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، مؤكدة على دورها الفعال والمؤثر في التنمية المجتمعية بالدولة، وتأثيرها الإيجابي في عملية البناء والتطور الذي تعيشه الدولة حالياً، وتمنت إقامة فعاليات واضحة ومؤثرة في هذا اليوم، بهدف تكريم المرأة الإماراتية والاحتفاء بها، وقالت: يوم المرأة الإماراتية، مناسبة عزيزة على قلوب المجتمع النسائي في الدولة، ونحن سعداء كثيراً بها، وأتمنى تنظيم فعاليات كبيرة، لإبراز الدور الإيجابي الذي تقوم به المرأة في عملية البناء والتطوير في الدولة، وأن يقام حفل تكريم للقيادات النسائية.

وثمنت سحر العوبد دور المرأة في الرياضة الإماراتية، وقالت : المرأة الإماراتية تمكنت من صناعة تاريخ جديد للرياضة النسائية في الدولة، ونتمنى دعم أكبر لدور المرأة الإداري، لأنها الأقدر على تنمية وتطوير الرياضة النسائية.