زيادة أعداد المعدَّلة أوضاعهم للبقاء بالدولة عن المغادرين

المصدر: Ⅶأبوظبي - ماجدة ملاوي

كشفت المؤشرات الأولية لمراكز استقبال المخالفين على مستوى الدولة، عن أن أعداد الذين تقدموا لتعديل أوضاعهم والبقاء في الدولة يفوق بكثير عدد الأشخاص الذين تقدموا للاستفادة من الإعفاء ومغادرة الدولة، وذلك منذ بدء مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» في الأول من أغسطس وحتى الآن. وأكد مخالفون في جولة لـ«البيان» حول مركز استقبال المخالفين في أبوظبي ومراكز تسهيل، أن الطمأنينة والاستقرار والأمان واحترام الآخرين التي تتميز بها دولة الإمارات سبب رئيسي يدفعهم للاستفادة من المكرمة التي منحت لهم بتعديل أوضاعهم والحصول على إقامة مؤقتة تتيح لهم البحث عن عمر وبدء حياة جديدة في إطار قانوني بعيداً عن المخالفة.

ثناء

ووجه عدد من المخالفين الشكر للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات على هذه المكرمة التي تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن منح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب مهلة للمغادرة طواعية وتعديل وضعهم، والتي بدأت من الأول من أغسطس وتنتهي في نهاية أكتوبر المقبل، حيث يستفيد المخالفون من المبادرة من خلال الإعفاء من جميع الغرامات، ومغادرة الدولة من دون ختم حرمان للزيارة المستقبلية، والعودة بعد المغادرة، وتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسم رمزي يبلغ 500 درهم، والاستفادة من فرص العمل من خلال التسجيل في سوق العمل الافتراضي عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، والحصول على ميزة الإقامة المؤقتة لمدة ستة أشهر.

وأكد عدد من الذين انتهوا من تعديل أوضاعهم والحصول على إقامة مؤقتة أن الإجراء لم يستغرق أكثر من 48 ساعة، مشيدين بسهولة الإجراءات وسلاستها.

ويتم استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم في تسعة مراكز منتشرة على مستوى الدولة، منها مركز الشهامة في أبوظبي ومركز العوير في دبي ومركزان في العين والمنطقة الغربية، كما تم تجهيز أماكن خاصة بجوار مباني الإدارات العامة للجنسية والإقامة، ومراكز سعادة المتعاملين في الإمارات الأخرى، والتي تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساء من الأحد إلى الخميس، كما تم توفير خط مجاني هو (80080)، لاستقبال استفسارات أفراد الجمهور على مدار 24 ساعة.

إجراءات

وكانت الهيئة قد أعلنت أن إجراءات تعديل الوضع للمخالفين الراغبين في البحث عن عمل والحصول على إقامة ستة أشهر، تتمثل في مراجعة مراكز استقبال المخالفين للحصول على الإعفاء من الغرامات، ثم تقديم التقدم للحصول على الإقامة المؤقتة ومدتها ستة أشهر وإتمام الإجراءات، والتسجيل في سوق العمل الافتراضي.

وبالنسبة للراغبين في المغادرة، يتوجب عليهم إحضار جواز السفر صالح للحصول على تصريح مغادرة، ومن ثم مغادرة الدولة، بعد الإعفاء من الغرامات.

وذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن مهلة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» تعتبر إنسانية بالدرجة الأولى، وتهدف إلى القضاء على العديد من السلبيات التي تتسبب فيها ظاهرة المخالفين لقانون الإقامة.

كما تفتح هذه المبادرة الفرصة للمؤسسات والشركات للاستقطاب والاستفادة من العمالة الداخلية المتوافرة في السوق بعد تعديل وضعها، هو الأمر الذي يوفر عليها التكاليف والوقت والجهد المترتب على جلب العمالة من خارج الدولة، فضلاً عن تعزيز معدلات الأمن والأمان والارتقاء بسمعة الإمارات على الصعيد العالمي.