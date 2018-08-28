النائب العام للدولة يشيد بعطاء الإماراتية ودورها في نهضة البلاد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أشاد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بعطاء المرأة الإماراتية ودورها الكبير في مسيرة التنمية ونهضة البلاد في ظل القيادة الرشيدة.

وقال إن المرأة الإماراتية تبقي دوماً محل اهتمام بلدها قيادةً وشعباً، إيماناً بأنها الأصل والأساس لنهضة الدولة واستمرار إرثها الغالي من القيم والتقاليد والمثل العليا التي تميز بها أبناء الإمارات على مر السنين.

وأضاف: «يأتي احتفال دولة الإمارات هذا العام بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار (المرأة على نهج زايد) الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تأكيداً لاستمرار أصل ثابت في فكر القيادة».