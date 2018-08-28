هدى المطروشي: الإنجازات تترجم الريادة

المصدر: Ⅶ دبي - علي الظاهري

أشادت الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة عضو المكتب التنفيذي، رئيسة مجلس المرأة في الاتحاد الآسيوي للمبارزة، بالدور الرائد للمرأة الإماراتية في شتى المجالات والذي ترجمته العديد من الإنجازات التي حققتها محلياً وعربياً ودولياً، مثنية على جهود المؤسسات والاتحادات الرياضية من أجل إنجاح المرأة الإماراتية على الساحة الرياضية وقالت: المرأة الإماراتية حققت الكثير من الإنجازات الرياضة وتجاوزت مرحلة التمكين ووصلت إلى العالمية، وتقلدت مناصب عالية وهناك نماذج كثيرة أثبتت قدرة بنات الوطن على تمثيل الدولة خير تمثيل، بفضل دعم القيادة الرشيدة، التي نتوجه لها بالشكر كما نتقدم بالشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» لدعمها الرياضة النسائية.