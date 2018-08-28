الريم الفلاسي:يوم المرأة الإماراتية تعبير عما وصلت إليه من تقدم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكدت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو تعبير عما وصلت إليه المرأة من تقدم، وما حققته من إنجازات على صعيد العمل في مختلف قطاعاته الحكومية والخاصة مما أهلها لأن ترتقي مناصب رفيعة في الدولة.

وقالت في كلمة لها بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية غداً تحت شعار /‏ المراة على نهج زايد/‏ إن هذا الشعار يعبر تعبيرا صادقا عما وصلت إليه المرأة والأم الإماراتية من تحقيق أهداف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في مشاركة المرأة في كافة مجالات العمل لتقود مع أخيها الرجل مسيرة التنمية في البلاد.

وأوضحت أن المرأة الإماراتية كعاملة وأم لم تقصر في عملها. فهي من جانب تقوم بتقديم خبرتها في مجال العمل المهني والإداري الذي تتخصص به، وكذلك تقوم بتربية أطفالها وبناء أسرتها وإحاطتها بكل ما يلزمها من حنان ودعم تربوي مما يؤهلهم لان يكونوا قادة المستقبل في الدولة.

وأكدت الريم الفلاسي أن وراء هذا الإنجاز الذي حققته المرأة والأم الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي دعمت ولا تزال كل خطوات المرأة والأم نحو التقدم في كافة ميادين العمل. كما وجهت بان تثابر المرأة وتتقدم كثيرا في ممارسة حقها في العمل من خلال تكافؤ الفرص التي هيأتها القيادة الرشيدة لها.

وأضافت إن الإنجازات الحضارية الشاملة والنقلة النوعية المتميزة التي حققتها المرأة في الدولة تجسد الرؤية الحكيمة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد لدور المرأة الحيوي في بناء الوطن، وهي الرؤية التي تعمقت في فكر ونهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.