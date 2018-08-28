شرطة دبي تستعرض برامجها الذكية والإنسانية في مؤتمر الشباب العالمي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي ضمن وفد إماراتي في فعاليات مؤتمر الشباب العالمي، الذي انعقد أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية على مدار أسبوعين، بدعم من منظمة الأمم المتحدة وبمشاركة ألف شاب وشابة يمثّلون 100 دولة في العالم.

ومثّل شرطة دبي الملازم أول عبد الله أحمد الشيخ، عضو في مجلس القيادات الشابة ورئيس مجلس المبتعثين في القيادة، مشاركاً في مجموعة من ورش العمل والجلسات والمناقشات التي طُرحت في المؤتمر، إلى جانب استعراضه مشروعي عمل لشرطة دبي حول إنجازاتها فيما يختص مركز الشرطة الذكي SPS، وخطتها للمساهمة في تحقيق أجندة الأمم المتحدة لبرنامج التنمية المستدامة بأهدافها الـ 17 والتي اعتمدها قادة العالم أواخر 2015، كما اعتمدت اللجنة المنظمة للمؤتمر برنامجاً تعليمياً قدمه وفد شرطة دبي لتعليم أطفال اللاجئين في مخيم الزعتري بالأردن بالتعاون مع شركات تكنولوجية، إلى جانب اعتمادها لبرنامج قيادي لتمكين الشباب عالمياً، ومشاركتهم على هامش الفعاليات في التشجير وتنظيف شاطئ في مدينة نيويورك ضمن الأعمال التطوعية للشباب.

تعزيز

وبيّن الملازم أول الشيخ أن وفد شرطة دبي لم يكتف بالمشاركة بل حرص كذلك على عقد لقاء مع الوفد البرازيلي، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات فيما يخص تجارب وقضايا الشباب، ووضع خطط قريبة وبعيدة المدى لإثراء الجوانب العلمية والمعرفية والحياتية بينهما.

وأكد الملازم أول الشيخ أن مشاركتهم في مؤتمر الشباب العالمي أتاح لهم فرصة إطلاع الآخر عالمياً على الدور الذي تلعبه شرطة دبي لتمكين الشباب، وحرصها على استثمار طاقاتهم الكامنة وفقاً لاختصاص كل منهم في المجال الشرطي الأمني للارتقاء بمنظومة العمل في المؤسسة، هذا إلى جانب تفعيل دور الشرطة المجتمعي لتعزيز شعور الأفراد بالأمن والأمان، مضيفاً أن المؤتمر مثّل فرصة لهم ولكافة الشباب من مختلف الجنسيات للتعبير عن آرائهم وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتقاسم وجهات النظر، والتفكير في القضايا التي تمسهم في العالم، وإشراكهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 17.

وقال إن مشاركة شرطة دبي في مؤتمر عالمي يخص فئة مؤثرة في أي مجتمع يعد فرصة مهمة للغاية ليعبّر الشباب بصوتهم عن آرائهم وتطلعاتهم وآمالهم، وتسليط الضوء على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم ضمن فضاء عام بحرية كاملة، مؤكداً أن المشاركة بحد ذاتها أغنت تجربة كل واحد منهم نظراً لاختلاف الجنسيات والمعتقدات، وتمكنهم من الانفتاح على الآخر والنهل من خبراته ومعارفه، والتعرف إلى معاناة الشباب في الدول الأخرى، والبحث عن أوجه التعاون بين الجوانب المختلفة وعلى كافة الصعد.

تفاعل

وأكد الملازم أول الشيخ أن لا أحد يمكنه التعبير عن آراء الشباب سوى الشباب أنفسهم، فهم الأقدر على التعبير عن أنفسهم وحث القادة للاستماع إليهم، ومن منطلق ذلك فإن شرطة دبي تلتزم بشكل كامل بتمكين الشباب وتفعيل دورهم وإشراكهم في صناعة القرار وفي التنمية والبناء، موضحاً أن شرطة دبي خطت خطوات ريادية لتذليل العقبات أمامهم، فأعلنت تأسيس مجلس القيادات الشابة، وتأسيس مجلس الطلبة المبتعثين، ومجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، ومجلس شرطة دبي الطلابي.