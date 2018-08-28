«إقامة دبي» تنهي إجراءات مليون و138 ألف مسافر خلال عطلة الأضحى

المصدر: Ⅶدبي- البيان

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن عدد حركات الدخول والخروج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، خلال عطلة عيد الأضحى بلغت مليوناً و138 ألف حركة، في حين وصل عدد مستخدمي البوابات الذكية إلى 204 آلاف و549 شخصاً خلال العطلة، بينما بلغ عدد معاملات أذونات الدخول والإقامة المنجزة التي استمرت لمدة خمسة أيام من الأحد 19 أغسطس حتى الخميس 23 أغسطس الجاري 184 ألفاً و989معاملة، ما أسهم في تسهيل عملية المرور عبر مطارات دبي.

أمن

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة: رؤيتنا أن تكون الإمارات أفضل دول العالم أمناً وسلامة ونعمل بكل جهد على تحقيق هذه الرؤية، من خلال توحيد الجهود والعمل كوننا فريقاً واحداً مضيفاً: تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن العمل مسؤولية والتفاني فيه أولوية وعلى خطى سموه سنواصل المسيرة لتجسيد التزامنا بنهج البذل والعمل المخلص الدؤوب لتحقيق الأهداف، التي رسمتها قيادتنا الرشيدة في تحقيق التقدم والازدهار لإماراتنا الحبيبة.وأكد المري، أننا نعمل في إقامة دبي على توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حين وجه بقوله «إن تحقيق السعادة للناس هي غايتنا وخدمتهم هدفنا، ورضاهم هو مقياس نجاحنا».

متابعة

وقام المري بجولة تفقدية لقطاع المنافذ الجوية في مطار دبي الدولي، والتي شملت صالات القادمين والمغادرين في مباني المطار رقم 1 و2 و3، رافقه خلالها نائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، والعميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، العميد خلف الغيث، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، والمستشار القانوني لإقامة دبي العميد علي عجيف الزعابي، والعميد صلاح القمزي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ البرية والبحرية، والعميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، والعقيد الدكتور عمر الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين في قطاع المنافذ الجوية. وتأتي الجولة، ضمن سلسلة الجولات المتواصلة، التي يقوم بها اللواء المري لمتابعة قطاعات الإدارة المختلفة والوقوف على سير العمل عن قرب.