هيئة تنمية المجتمع في دبي تحتفي بموظفاتها

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي أمس، فعالية منوعة لموظفاتها احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، والذي يقام هذا العام تحت شعار «المرأة على نهج زايد»، تزامناً مع مئوية زايد وإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، عن إطلاق تسمية عام 2018 بـ«عام زايد».

ويعيد اختيار شعار «المرأة في نهج زايد» التأكيد على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التأسيس لمسيرة المرأة في الإمارات، والذي عبر عنه في العديد من المواقف والأقوال ومنها: «لا شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة وهي تأخذ دورها المتميز في المجتمع، ويجب ألا يعيق تقدمها شيء».

ويشكل «يوم المرأة الإماراتية» مناسبة لإبراز تقدير المجتمع لدور المرأة وإنجازاتها في مسيرة البناء والتقدم والازدهار واعتزازا بالمكتسبات والعطاءات التي حققتها القياديات الإماراتيات، وعلى رأسهن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وقال أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: يوم المرأة الإماراتية هو تتويج لمسيرتها المكللة بالنجاحات والعطاءات، وفرصة للإعراب عن الفخر والاعتزاز بالإنجازات الكبيرة والمساهمات الجمة لها في بناء حضارة ومجتمع دولة الإمارات، حيث تقف الإمارات وقفة واحدة إجلالاً وإكباراً للمكاسب التي حققتها المرأة الإماراتية من خلال سعيها ومثابرتها في كافة المجالات العلمية والمهنية.من جانبها، أشادت هند الأحبابي، رئيس اللجنة النسائية ورئيس قسم الاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع بدعم القيادة الحكيمة للمرأة الإماراتية، وبمساهمة هيئة تنمية المجتمع في تمكين العنصر النسائي في مجتمع الإمارة، ومؤازرتهن لتحقيق تطلعاتهن، وتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية لهن، من خلال إيجاد مبادرات وأطر عمل فعالة تسعى إلى مخاطبة نساء المجتمع الإماراتي على اختلاف توجهاتهن.