أمل بو شلاخ: قدوة ملهمة لنساء العالم

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

ثمنت أمل بو شلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مواقف سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعم مسيرة التنمية الشاملة للمرأة الإماراتية ، وتمكينها في المجتمع وتعزيز وجودها في مختلف المجالات حتى أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به وقدوة ملهمة لكثير من نساء العالم.

وثمنت بو شلاخ دعم القيادة الرشيدة، للمرأة في مختلف المجالات، وتعزيز الثقة فيها ، ما شجعها على إثبات كفاءتها في مختلف المواقع، وأشارت إلى أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة عظيمة، نجدد فيها العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، على ما قدمته من رعاية وتمكين للمرأة في كل المجالات، وقالت:اعتلت بنت الإمارات منصات التتويج، واقتحمت مختلف المجالات الرياضية بنجاح كلاعبة وإدارية ومدربة وقائدة.