خليفة بن طحنون:مكتسبات المرأة ما كانت لتتحقق لولا دعم القيادة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي أن كل إنجازات المرأة ومكتسباتها في دولة الإمارات العربية المتحدة ما كانت لتتحقق لولا دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والدعم المباشر والمتواصل من «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقال في تصريح له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية:«لا يمكن لنا أن نحتفل بيوم المرأة الإماراتية دون أن نذكر عطاء أمهات شهداء الوطن الأبرار الذين سطروا أسمى قيم التضحية».