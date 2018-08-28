50 شاباً متطوعاً يواصلون «ليكن سفرك ممتعاً» في مطارات دبي

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استقبل العقيد جمعة سالم الروم، مدير إدارة أمن الشحن في الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، فريق العمل التطوعي من جمعية الإمارات التطوعية، التي تشارك في حملة «ليكن سفرك ممتعاً» بأكثر من (50) عنصراً من الشباب والشابات، وعلى فترتين صباحية ومسائية، مقدماً لهم النصائح في كيفية إرشاد المسافرين لنقل الصورة الحضارية لمجتمع الإمارات من خلال المعاملة الحسنة والتوجيه السليم القائم على استقبال المسافرين ببشاشة وترحاب.وأكد أن فعاليات الحملة التي أطلقتها الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي منتصف الشهر الماضي وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الحالي، تواصل زخمها ضمن حرص جميع الجهات المشاركة القيام بأدوارها بتفاعل وإيجابية والعمل على جعل تجربة المسافر من مطارات دبي ممتعة وسعيدة.