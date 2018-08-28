المصدر: دبي - بشار باغ

كشف عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المؤسسة قامت بتقييم 621 فكرة لمشاريع جديدة ومبتكرة لرياديات إماراتيات، خلال النصف الأول من العام الجاري، أي ما يشكل 30% من إجمالي الأفكار المقدمة لمشاريع جديدة خلال هذه الفترة، والتي يبلغ عددها 2071 مشروعاً.

وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» بمناسبة عيد المرأة الإماراتية، أكد الجناحي الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسة في دعم الرياديات الإماراتيات، من خلال حزمة الخدمات المتكاملة التي تقدمها، ما أسهم في نمو توجه المواطنات نحو ريادة الأعمال في ظل الاهتمام الكبير، الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً، موضحاً أن إجمالي المشاريع الفعالة التي استفادت من دعم المؤسسة تبلغ 4328 مشروعاً، كما في نهاية 2017، تتضمن 2461 شركة تجارية تمتلك المواطنات 505 شركات منها، تشمل 408 شركات مملوكة من قبل النساء بشكل كامل و97 شركة ذات ملكية جزئية للمرأة. إضافة إلى 1867 مشروعاً ضمن رخص «انطلاق» وهي رخص الأعمال المنزلية والتي تستحوذ المواطنات على 561 مشروعاً منها تشمل ملكية كاملة للمرأة في 550 مشروعاً إضافة إلى ملكية جزئية في 11 مشروعاً.

قطاعات

وتستحوذ 4 أنشطة على النسبة الأكبر من قطاعات مشاريع المواطنات المنزلية، ويأتي في مقدمتها تصميم وتجارة الملابس، إلى جانب تجارة مستحضرات التجميل، يليه تنظيم المعارض والفعاليات إضافة إلى تجارة العطور والبخور.

ومن جانب آخر، يصل عدد الشركات الوطنية المسجلة أعضاء في المؤسسة والمؤهلة لبرنامج المشتريات الحكومية 1533 شركة تمتلك السيدات 392 شركة منها.

كما شهدت أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة نمواً مطرداً في مشاركة الرياديات الإماراتية، حيث خرجت الأكاديمية العام الماضي 260 خريجاً منهم 115 سيدة، مقارنة بـ 70 خريجة في 2015 و48 خريجة في 2014.