سيف غباش: دور «أم الإمارات» لا يُنسى

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ البيان

أكد سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعادته بمشاركة المرأة الإماراتية في إنجازاتها الوطنية على مختلف الصعد، حيث أثبتت جدارتها في مواجهة التحديات وإيجاد الحلول العملية لتكون عنصراً فاعلاً في المجتمع ومؤثراً بشكل إيجابي، سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بدور المرأة في البناء والتنمية، وأعطاها مساحة لتنتج مثلها مثل الرجل، وها نحن نراها تتبوأ مراكز قيادية وتقدّم مبادرات شخصية تحسّن من الحياة وتدفع الآخرين إلى العطاء.

لقد أصبحت مسيرة المرأة الإماراتية سيرة يحتذى بها عالمياً، إذ حققت الكثير من المكتسبات والمنجزات في وقت قياسي، وبالتوافق مع المتغيرات المعاصرة.

ولا ننسى دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم مسيرة المرأة، سواء من خلال المؤسسات الرسمية التي ترعاها، أو جهودها الشخصية في تحسين ظروف النساء ودعمهن للمضي قدماً في خدمة المجتمع.