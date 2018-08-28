مسؤولون في أبوظبي: القيادة أولت المرأة اهتماماً منقطع النظير

المصدر: Ⅶ أبوظبي ـ البيان

عبر مسؤولون في أبوظبي أن فخرهم واعتزازهم بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، التي أولت اهتماماً منقطع النظير في تمكين المرأة، لتكون أحد الأرقام المهمة في معادلة التطوير، الذي تشهده الدولة في مختلف الصعد والمجالات.

تحية إكبار

من ناحيته قال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة: «في مثل هذا اليوم من كل عام، نقف لنقدم تحية إجلال وإكبار للمرأة الإماراتية، التي لم تتوان يوماً عن وضع بصمتها في جميع الميادين».

وأضاف: «على نهج زايد»، سارت المرأة الإماراتية بخطى ثابتة نحو القمم، مسطرة أسمى معاني الإيثار والتضحية، حيث تعلمت من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي زرع في نفوسهن حب العمل والمشاركة والثقة بالذات وبالدور الذي تقدمه.

وأكد الدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن يوم المرأة الإماراتية يعد مناسبة لتجديد مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة المرأة الإماراتية وما حققته من منجزات شملت جوانب الحياة كافة.

وقال الدكتور المزروعي: إن هذه المنجزات ما كانت لتتحقق لولا الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي كانت ولا تزال تؤمن بدور المرأة الإماراتية في سير نهضة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

من جهته أكد اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي أن دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول العظيمة، التي يحق لها أن تسعد بقيادتها الحكيمة، والتي قامت على العدل والإنصاف لتعطي المرأة الإماراتية مكانتها المتميزة والرائدة في مسيرة النهضة والتطوير. من جانبه قال عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي: نحتفل في دائرة الطاقة اليوم بالمرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة على نهج زايد» لنتوج هذا اليوم بنكهة عام زايد وميلاده المئوي وبهذه المناسبة أود أن أبارك لـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بهذا اليوم ودعمها اللامتناهي لقضايا المرأة الإماراتية في كل المحافل ولدورها الأساسي في ما تلعبه المرأة اليوم في المجتمع الإماراتي.

دور قيادي

أما المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فقال: إن المرأة الإماراتية أصبحت اليوم تلعب دوراً قيادياً في مسيرة إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف الصعدة، وفي كل المجالات ومن بينها قطاع الطاقة النووية السلمية.

عنوان التفوق

من جهته قال الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع إن «المرأة على نهج زايد» وهو العنوان الذي يحمله يوم المرأة الإماراتية لهذا العام يختصر مسيرة التمكين والتطور التي شهدتها المرأة الإماراتية، وأرسى أسسها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أعطى أولوية قصوى لقضية تمكين المرأة في دولتنا الغالية.

رديف الريادة

من ناحيته أكد سعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يعني الاحتفال بالإنجازات العظيمة، التي حققتها ابنة الإمارات في شتى الميادين.

من ناحيته قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «على نهج زايد» يأتي لدورها المتميز في دعم مسيرة التنمية، التي تشهدها الدولة، والتي جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في سبيل تطوير إمكانات المرأة وتقدمها وإعلاء شأنها.

أما الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية فأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها في مطلع سبعينيات القرن الماضي تقدم تجربة يحتذى بها في تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها في المجالات كافة.