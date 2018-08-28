منصور المنصوري:دور كبير لـ«أم الإمارات» في تمكين المرأة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ البيان

أكد منصور إبراهيم المنصوري مدير عام المجلس الوطني للإعلام، أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات عدة وتبوأت مختلف المناصب القيادية بشتى مجالات العمل، حيث أثبتت جدارتها وقدرتها على العمل الجاد والمبدع، لتصبح مثالاً يحتذى ونموذجاً للمشاركة الفاعلة والحقيقية في مسيرة التنمية، وذلك نتيجة الرعاية الكبيرة والدعم اللامحدود الذي وفرته القيادة الرشيدة لها.

ولقد كان للجهود الكبيرة التي بذلتها «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، دور مهم في تمكين المرأة وتعزيز دورها في تطور وتقدم الدولة في جميع المجالات.

وكما حققت المرأة العديد من الإنجازات في قطاعات العمل كان لها دور مهم في قطاع الإعلام الذي يمثل أهم ركيزة لترسيخ الصورة الحضارية المشرقة للدولة، حيث تمكنت من تحقيق إنجازات ملموسة في مسيرة تطوره، وازداد حضورها وتوالت نجاحاتها فيه، وأثبتت كفاءتها لتصل إلى أعلى المناصب.