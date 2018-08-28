فريق طبي مواطن ينقذ حياة طفل من حصار قلب تام

المصدر: دبي - البيان

نجح فريق طبي مواطن في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 11 سنة، كان يعاني من حصار قلب تام مع صدمة قلبية وهبوط القلب والدورة الدموية، إضافة لالتهاب العضلة القلبية وقصور أعضاء متعدد وتخثر الأوعية المنتشر، والتي تعد من الحالات النادرة، ومن العمليات الصعبة، والتي تندرج تحت اسم العمليات الخطيرة، حيث تعرض المريض لاختلال ضربات القلب، مما أدى لتأثر وظائف الكلى وارتفاع أنزيمات الكبد ومعدل تخثر الدم عن المعدل الطبيعي بشكل كبير، بسبب عدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل طبيعي ومنتظم.

وأشاد الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات بأداء الطاقم الطبي الذي تعامل بكفاءة ومهارة وخبرة متميزة مع مثل هذا النوع من الحالات النادرة.