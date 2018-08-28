راشد بن سعود: المرأة الإماراتية تؤدي دورها الوطني بجدارة

المصدر: Ⅶأم القيوين - وام

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين أن ثقة القيادة الرشيدة بدور المرأة الإماراتية كانت الحافز لريادة المرأة وتبوئها أعلى المناصب في كافة ميادين العمل حيث تمكنت من تأدية دورها الوطني والحضاري بجانب الرجل وبجدارةٍ يعتز بها الوطن والقيادة والمجتمع.

وقال سموه في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «إن المرأة الإماراتية تحظى بدعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين حيث تتبنّى الإمارة كافة المبادرات والأنشطة والقرارات الداعمة للمرأة في مختلف المجالات وتمنح حقوقها في الوظائف القيادية لتسهم في الإنجازات وصناعة القرار».

وثمّن دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي قادت طموحات المرأة الإماراتية وعزّزت رؤية والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تمكين المرأة والإيمان بقدراتها لتصبح مثالاً للعطاء والريادة.

وأعرب سموه عن شكره لموظفات حكومة أم القيوين على جهودهن في مواقع العمل المختلفة ودورهن البارز في تطوير العمل الحكومي في الإمارة وتحقيق الكثير من الإنجازات.