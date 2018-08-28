محمد الكعبي:المرأة حققت إنجازات رياضية بفضل رؤية زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعرب الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لماراثون زايد الخيري، رئيس مجلس إدارة نادي ضباط القوات المسلحة، عن فخره بإنجازات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات والتي شرفت بها الدولة في المحافل كافة، مشيراً إلى أن المرأة حققت إنجازات في القطاع الرياضي بفضل دعم القيادة الرشيدة التي سارت على نهج زايد الخير في تحمل المسؤولية جنباً إلى جنب مع الأبطال الرياضيين من الرجال، وباتت رقماً صعباً في البطولات المحلية والإقليمية والقارية والدولية، بدليل ما نشهده من إنجازات لفتياتنا في ألعاب رياضية عدة.

وأكد أن المرأة الإماراتية أصبحت عنصراً مؤثراً في مسيرة النهضة الإماراتية على مختلف الصعد، وقال: الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية والذي يأتي هذا العام تحت شعار «المرأة على نهج زايد» وفي عام زايد، يؤكد أن المرأة الإماراتية حظيت بالتقدير والدعم من مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أكد على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع وازدهاره وأن تمكين المرأة الإماراتية ساهم في العديد من الإنجازات في المجالات كافة، وأثبت قدرتها على تحقيق المعجزات.

وأشار الكعبي إلى أن المرأة الإماراتية مثلما تفوقت في مختلف القطاعات، وقال: نقدم التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، لدورها الكبير والمؤثر في تمكين المرأة الإماراتية، وتكريس سموها جهودها لتحقيق النهضة للمرأة وإتاحة المجال لها للمشاركة بفاعلية في مختلف المجالات.