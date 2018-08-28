المواطنات يشغلن 17 % من وظائف «دبـي للخـدمـات المالية»

المصدر: Ⅶ دبي - عمرو عادل

قال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية، إن عدد المواطنات العاملات لدى السلطة يبلغ 24 موظفة يمثلن ما نسبته 17% من إجمالي الوظائف و35% من إجمالي وظائف النساء داخل السلطة. وأضاف في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، إن السلطة أكدت التزامها بتطوير المرأة الإماراتية في قطاع تنظيم الخدمات المالية ملتزمةً بأفضل المعايير الدولية تماشياً مع الرؤى الحكيمة لقادتنا والتي تولي أهمية عظمى للمرأة وتحرص على تقدير ما أثبتته من كفاءة وتميز في كل ما تولت من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات، وتكريم دورها في مختلف مجالات العمل.

ولفت إلى قيام السلطة بإطلاق برنامج «قادة الغد التنظيميون» في عام 2006 والذي صمم خصيصاً لتطوير المهارات للشباب والشابات من أبناء الدولة من النخب الأولى من الخريجين في قطاع تنظيم الخدمات المالية إيماناً بأهمية المشاركة في بناء مستقبل مهني لمواطني الدولة.

مبادرة وطنية

وأطلقت السلطة المبادرة الوطنية من خلال البرنامج الريادي لـ «قادة الغد التنظيميون» منذ أكثر من 10 أعوام، سعياً منها لزيادة انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، وبشكل خاص في قطاع الخدمات المالية، وأولت أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية لهم، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيعهم للالتحاق بالعمل لدى السلطة. وصُمم برنامج «قادة الغد التنظيميون» خصيصاً لضمان التنمية المستدامة في القطاع المالي بتوفير قناة للشباب والشابات من مواطني الدولة. ويصل إجمالي عدد الموظفين بالسلطة حسب الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، 146 موظفاً منها 92 موظفاً في مجال تنظيم الخدمات المالية 30% منهم مواطنون إماراتيون.

وأضاف أن البرنامج نجح في تخريج أكثر من عشر شابات يقدن اليوم أدواراً مهمة ويشغلن مناصب عليا في السلطة، حيث تقدمت شيماء بدري في مسيرتها المهنية لتشغل منصب مساعد مدير إدارة العلاقات الدولية، فضلاً عن سارة كلداري التي تشغل منصب مدير أول في إدارة الرقابة. وثمن العوضي دور المرأة الفعال في مهام تنظيم الخدمات المالية، حيث نجدها في جميع الأدوار الحيوية للسلطة، فهي تتولى أدواراً مهمة وتنفيذية في دوائر الرقابة، والتنفيذ والسياسات والاستراتيجيات والأسواق والعلاقات الدولية.

مسيرة مهنية

وأثبتت المرأة الإماراتية جدارتها في تنظيم قطاع الخدمات المالية من خلال المسيرة المهنية للكثيرات منهن اللواتي انضممن إلى برنامج «قادة الغد التنظيميون» في بداياتهن كمتدربات، حيث كن متطلعات لبناء مستقبل مهني وقد رأيناهن بالفعل يحققن خططهن ورأيناهن يعملن بجد وفعالية، حيث شاركن في أدوار مهمة وعملن على قضايا عالمية كبيرة وساهمن في أعمال الرقابة على الشركات وعلى الأسواق وكن دائماً على قدر المسؤولية والإنتاجية المطلوبة.

وأكد أن المرأة الإماراتية اليوم أصبحت تنافس المرأة العالمية في قطاع تنظيم الخدمات المالية.

وتقول شيماء بدري، مساعد مدير مسؤول في إدارة العلاقات الدولية، إنها انضمت لسلطة دبي للخدمات المالية في 2007 كمتدربة في برنامج «قادة الغد التنظيميون» بعد عامين من التدريب العملي والنظري تخرجت وانضمت لإدارة التنفيذ في 2009. وأضافت أنها عملت على عدد من القضايا شمل عملها ودورها التحقيق في مخالفات الشركات وخلال مسيرتها المهنية ترقت شيماء من منصب مدير في 2014 إدارة التنفيذ إلى مدير أول، وفي منتصف هذا العام التحقت شيماء بقسم العلاقات الدولية، حيث ترقت إلى منصب مساعد مدير مسؤول تشمل مهامها إبرام اتفاقيات دولية منها مذكرات التفاهم ومع النظراء من الهيئات التنظيمية وتمثيل السلطة في عدد من المنظمات الدولية.

قادة الغد

وتقول سارة كلداري مدير أول انضمت لسلطة دبي للخدمات المالية في 2008 كمتدربة في برنامج «قادة الغد التنظيميون»، بعد عامين من التدريب العملي والنظري تخرجت وانضمت لإدارة الرقابة بمنصب مدير وشملت مهامها إجراءات الترخيص للشركات التي تتقدم للعمل في مركز دبي المالي العالمي ورقابة الشركات التي تقدم خدمات مالية في المركز.

وسارة مسؤولة عن مصارف كبيرة، خلال مسيرتها المهنية ترقت سارة من منصب مدير في إدارة الرقابة إلى مدير أول 2014.

فيما تقول مريم السويدي: انضممت إلى السلطة كجزء من برنامج «قادة الغد التنظيميون» في 2016 وخلال العامين الماضيين تلقيت التدريب العملي والنظري من خبراء دوليين في سلطة دبي للخدمات المالية.

وشمل مشوار مريم التدريبي جميع المهام التنظيمية ومنها ترخيص الشركات والرقابة عليها، فضلاً عن التحقيق في المخالفات التي تقوم بها الشركات وعمليات الاحتيال.

وفي سبتمبر المقبل ستتخرج مريم لتنضم للسلطة بمنصب مدير ولتبدأ ممارسة مهامها التنظيمية.