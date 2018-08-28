عائشة الكعبي:«بنت زايد» تخطت الصعاب

المصدر: Ⅶ الشارقة ــ البيان

قالت عائشة علي الكعبي، مدير أطفال الشارقة بالوكالة، إن بنات الإمارات ساهمن في تنمية الدولة على مدار السنوات الماضية، بدعم من القيادة الرشيدة التي ساندت المرأة ودعمتها على كافة المستويات، وخاضت بها التحدي الذي نجحت فيه بجدارة.

وأشارت الكعبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، والذي يوافق 28 أغسطس من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار «المرأة على نهج زايد»؛ إلى أن «هذا الشعار يأتي تأكيداً على دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التمهيد لمسيرة المرأة الإماراتية، وتأكيد دورها في التنمية المستدامة للدولة بجوار الرجل.

وأكدت أن «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قدمت كل الدعم إلى المرأة الإماراتية وساهمت في تمكينها، وإبراز حضورها في جميع المجالات.

ورفعت مدير أطفال الشارقة بالوكالة أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على توفير أوجه الرعاية للمرأة محلياً، وعلى المستوى الدولي، ودعمها للقضايا الإنسانية المختلفة.

وأضافت الكعبي: «علينا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وخدمة الوطن الذي قدم لنا الكثير، ولم يبخل علينا بشيء»، مشيرة إلى أن وصول المرأة الإماراتية لهذه المكانة هو ثمار جهد طويل، وعمل جاد.