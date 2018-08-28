سعيد النابودة:شعار يوم المرأة تكريم لمآثر زايد

المصدر: Ⅶ دبي ــ البيان

رفع سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات» وإلى جميع النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، الذي يُحتفل به هذا العام تحت الشعار الذي أطلقته سموها «المرأة على نهج زايد».

وقال إن اختيار هذا الشعار على وجه التحديد وتزامنه مع مبادرة «عام زايد»، جاء ليكرم مآثر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان المناصر الدائم للمرأة، مع تأكيد الوالد المؤسس أهمية دورها في البيت والعمل، وفي مختلف أوصال الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف النابودة أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، تولت حمل راية تقدم المرأة الإماراتية، مستنيرة بالنهج الذي رسمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، من خلال الدعم والتمكين. ومن أهم ما يحسب لها على هذا الصعيد، إنشاء الكيانات التي تشجع على توفير فرص العمل والتعليم، وتحقيق التنمية الأسرية الشاملة للمرأة، فضلاً عن تمثيل نساء الإمارات على النحو الأمثل في أهم المحافل الدولية، وتقديم صورة مشرقة لهن، من إخلال إبراز إنجازاتهن في الميادين كافة.

وتابع: بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، وما توفره من أجواء مثالية للمرأة، ستواصل بنت الإمارات الإسهام في التنمية الوطنية المستدامة، وستظل شريكاً للرجل في كل قطاعات المستقبل التي ستنقل الوطن إلى أعلى مراتب المجد والتقدم والازدهار.