عبير السويدي: نفتخر بتميّز المرأة الإماراتية

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

توجهت عبير السويدي مسؤولة العنصر النسائي في نادي الجزيرة، بالشكر إلى قيادتنا الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»لإفساح الطريق للمرأة الإماراتية في الحياة الاجتماعية عامة والوسط الرياضي خاصة، وقالت: نفتخر بما وصلت إليه المرأة الإماراتية من تميز ومناصب عليا في مختلف المجالات ، ومنها الرياضة ، حيث تبوأت حقائب في الوزارة والبرلمان، ويرجع الأمر إلى دعم قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة وقام بغرس هذه المبادئ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضافت: المرأة الإماراتية تعشق التحدي وأصبحت قائدة في مجالات عدة منها الرياضة، وأصبحت الأسعد عالمياً، نظراً لتمكينهن على مختلف الصعد، فالمرأة الرياضية هي اللاعبة والمشرفة والمديرة والمدربة.