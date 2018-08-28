«المعاشات»:الإماراتية إحدى دعائم الاستقرار

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكد محمد الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، أن المرأة الإماراتية إحدى دعائم الاستقرار الاجتماعي التي بات يعوّل عليها عند الحديث عن توفير مظلة الحماية التأمينية للمواطنين وأسرهم، مشيراً إلى أن نسبة النساء المشتركات في الهيئة تمثل 60% مقابل 40 % للذكور في حين يبلغ عدد الإناث المشتركات في الصندوق 50 ألفاً و635 مقابل 34 ألفاً و317 من الذكور. وقال في تصريح له بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية: «إن تخصيص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية يوم الـ 28 من أغسطس للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية يعتبر رسالة تحفيز لها».