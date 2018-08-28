مكتب الأمم المتحدة للمرأة: «الإماراتية» حققت إنجازات فاقت التوقعات

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الدكتورة موزة الشحي، مديرة المكتب التنفيذي للاتصال للأمم المتحدة للمرأة، أن المرأة الإماراتية حققت إنجازات غير مسبوقة خلال مسيرتها على مدى الأربعين سنة الماضية، فاقت التوقعات وأصبحت لها مكانتها بين نساء العالم.

وقالت الشحي - في كلمة لها بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار «المرأة على نهج زايد» -: «إن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية كان وراءها دعم غير مسبوق أيضاً من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وقفت إلى جانب المرأة، وسهّلت لها كل الطرق والسبل الكفيلة بنيل حقوقها وتوليها مسؤوليتها في مسيرة التنمية في البلاد».

وأوضحت أن المرأة الإماراتية تمكنت من الوصول إلى التوازن بين الجنسين بوصولها إلى كل المناصب في القطاعين الحكومي والخاص، لافتةً في هذا الصدد إلى آخر إحصائية عن الاتحاد النسائي العام التي تشير إلى أن المرأة تحتل نسبة 66 في المئة من الوظائف الحكومية، منها 30% في موقع القرار، كما أن المرأة تتولى منصب رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعضوة فيه، وكذلك لها 9 مقاعد في مجلس الوزراء الاتحادي.