مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تنظم حملة للتبرع بالدم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظمت إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان فعالية للتبرع بالدم بالتعاون والتنسيق مع هيئة الصحة بدبي، والتي جاءت تحت شعار (معاً من أجل الجميع) في مبنى المؤسسة بأم الرمول، وشهدت الحملة تجاوباً كبيراً من قبل موظفي المؤسسة، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الحملات الإنسانية.

وقال هيثم عبدالرحمن الخاجة مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق (بالإنابة) بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: إن التبرع بالدم هو واجب إنساني يحث عليه ديننا الحنيف، كما أنه يعود على المتبرع بالنفع من الناحية الصحية، حيث يساهم في العديد من الفوائد الصحية كتنشيط نخاع العظام لتكوين خلايا دموية جديدة وتنشيط عضلة القلب والدورة الدموية، وبالتالي يقلل من الإصابة بأمراض القلب والجلطة لدى المتبرعين والتقليل من ضغط الدم والكولسترول.

وأكد الخاجة جاهزية المؤسسة الدائمة لتنظيم مثل هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية والوطنية التي تعكس أصالة مجتمع الإمارات، بما يسهم في دعم برامج نقل الدم في الدولة، وتوفير الكميات اللازمة منه لمستشفيات الدولة، وخاصة للأطفال الذين يعانون من مرض التلاسيميا الذين يحتاجون إلى نقل الدم بشكل مستمر.