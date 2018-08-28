نورة السويدي:المرأة الإماراتية أهل للثقة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن المرأة الإماراتية أثبتت أنها أهل للثقة بتحقيقها إنجازات مهمة بوصولها إلى أرقى المناصب ودخولها إلى مجالات العمل المتعددة في الدولة بكل ثقة واقتدار.

وقالت في كلمة لها بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس تحت شعار «المرأة على نهج زايد» إنه لولا نهج باني نهضة البلاد ومؤسسها لما وصلت ألي هذا الرقي في العمل والتقدم المذهل في كافة مجالاته، مؤكدة أن المرأة الإماراتية يكفيها فخرا أنها استوعبت الدرس ولبت نداء زايد في التقدم الى استغلال فرص التعليم والعمل التي أتاحها لها المغفور له الشيخ زايد، وجاءت القيادة الرشيدة من بعده وبقيت على النهج في دعم المرأة وتمكينها في كافة فرص العمل، فبفضل نشاطها وتفوقها باتت المرأة شريكا أساسيا في مسيرة التنمية في البلاد.

وشددت على أن «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية كانت منذ البداية الداعم للمرأة الإماراتية والمواكبة لمسيراتها، ولذلك تقدمت المرأة، ووصلت إلى أعلى المراتب والمناصب بفعل هذا الدعم اللامحدود لها في جميع المناسبات.

كما ساهمت الرعاية الكريمة من سمو أم الإمارات للمرأة الإماراتية في الارتقاء بمكانتها في المجتمع وبفكرها وعملها من أجل صالح الوطن والمجتمع والأسرة، خاصة وأن المرأة الإماراتية حققت تقدما لافتا في جميع المجالات، وخاصة التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وأشارت الى أن الإحصائيات الدولية في هذا المجال أعطت الإمارات المراكز ألأولي فى السنوات الثلاث الأخيرة، حيث وصلت المرأة الى مراكز متقدمة عالميا من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي، والذي ركز على مسألة التنمية المستدامة والإنصاف بين البشر وهما جانبان يعكسان مدى اهتمام حكومات دول العالم بتحقيق أعلى معدلات التنمية البشرية المستدامة.

وأكدت أن كل هذه النجاحات التي حققتها المرأة أثبتت أن الدولة قد وصلت الى ما تريده في التوازن بين الجنسين خلال فترة وجيزة، حيث تمكنت المرأة من الوصول الى نسبة 66 بالمائة من الوظائف الحكومية بالدولة.